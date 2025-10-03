Casi una semana después de la tragedia que conmocionó al país, la Municipalidad de Goicoechea procedió a colocar una rejilla en la alcantarilla donde el pequeño Leandro, de cinco años, cayó y fue arrastrado por la corriente.

El niño resbaló y cayó al caño cuando caminaba con su madre de regreso de la guardería, un hecho que pudo evitarse y que ha generado indignación en la comunidad.

Tras una búsqueda infructuosa que se extendió por siete días, los cuerpos de rescate finalizaron el rastreo, aunque la Benemérita institución se mantendrá atenta a cualquier avistamiento que sea reportado.