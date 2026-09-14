Municipalidad de Cartago no cerrará comercios a las 4 p. m. este lunes

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Municipalidad de Cartago y el Gobierno dieron marcha atrás al plan que solicitaba el cierre de comercios a las 4 de la tarde este lunes 14 de setiembre.

El municipio informó que no se aplicarán los cierres anunciados inicialmente y reiteró que la medida es de carácter voluntario para los establecimientos comerciales.

Mario Redondo, alcalde de Cartago, aseveró que las autoridades de Seguridad Pública tienen razones suficientes para solicitar el cierre de los establecimientos comerciales a un horario establecido.

“Nos están haciendo llegar un documento que sustenta esa petición o esa decisión. (…) Nosotros estamos anuentes a colaborar, en virtud de que, al no ser ellos los especialistas en temas de seguridad nacional, no podemos nosotros sustituir su competencia o llegar y decir que no vamos a guardar las medidas”, remarcó.

Las autoridades instaron a los comercios a mantener las medidas de seguridad durante el recibimiento de la antorcha en las cercanías de las Ruinas de Cartago.