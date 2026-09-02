Municipalidad buscará sentar responsabilidades contra hombre que tiró basura en calle de San Sebastián

Párrafo: La Municipalidad del cantón central anunció que buscará sentar responsabilidades legales contra el hombre que fue captado arrojando basura en la vía pública.

El sujeto fue expuesto en una transmisión en vivo mientras cometía la infracción en una calle del distrito de San Sebastián.

Las autoridades municipales indicaron que tomarán las acciones correspondientes para sancionar a quien resulte responsable por el delito ambiental.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, indicó que el sujeto está completamente identificado.

“Será elaborado un expediente que será puesto a disposición de las autoridades judiciales para los trámites que correspondan por los delitos ambientales en los que incurrieron durante las horas de esta madrugada”, aclaró.