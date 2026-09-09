Municipalidad anuncia feria de empleo

La Municipalidad de Grecia anunció que realizará una feria de empleo el próximo martes 22 de septiembre, dirigida a personas que buscan una oportunidad laboral.

¿Cuándo y dónde se realizará la actividad?

La actividad será en el parqueo del Palacio Municipal, de 9 a. m. a 2 p. m.

En la feria participarán Bill Gosling Outsourcing y Tiendas Ekono, empresas que ofrecerán puestos para diferentes áreas.

Entre las oportunidades disponibles están servicio al cliente y cobros, manicuristas, meseros multifuncionales y dependientes. Para el puesto de servicio al cliente y cobros se solicita como requisito el dominio del inglés.

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La Municipalidad envió su invitación en las redes sociales, en donde podrá encontrar mayor detalle sobre el evento.