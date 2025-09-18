La Municipalidad de Alajuela alertó sobre una posible estafa que circula por la red social WhatsApp, ya que el chat llamado “Mi Muni Virtual” no pertenece a un canal oficial del gobierno local.

Ante esta situación, el municipio se desliga de dicha plataforma, informando a los ciudadanos que no deben realizar trámites ni brindar datos personales por medio de esa vía no oficial.

Además, las autoridades hacen un llamado a la población para que, ante cualquier intento de fraude de este tipo, se presente la denuncia formal correspondiente.