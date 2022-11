Entre los seleccionados de Asia, Japón fue el que más continuidad alcanzó en los Mundiales desde 1998 al haber participado en las seis citas disputadas. Esto lleva a que su presencia en Qatar 2022 sea la séptima consecutiva. Vale destacar que, de Francia ’98 hacia atrás, nunca había estado en una Copa del Mundo.

CÓMO CLASIFICÓ

El combinado nipón no encontró obstáculos para superar su grupo en la segunda fase de las Eliminatorias: obtuvo los 24 puntos en disputa, con 46 goles a favor y 2 en contra, en una zona compartida con Tajikistán (13 unidades), Kirguistán (10), Mongolia y Birmania (6).

Ya en la tercera y definitiva ronda debió remontar tras un arranque adverso: cayó en dos de sus primeros tres partidos a manos de Omán y Arabia Saudita. Finalmente, los japoneses remontaron al ganar siete juegos y empatar el restante, para clasificarse como segundo de su grupo (23 puntos), detrás de los saudíes (22). La clave fue haberse impuesto en sus dos cruces contra otro de los favoritos, Australia (quedó 3º con 15).

QUIÉN ES LA FIGURA

Takumi Minamino es una de las piezas más valiosas del equipo nipón a partir de su experiencia en la Premier League con Liverpool (entre 2019 y 2022 de manera interrumpida), sumado a un paso por Southampton durante un semestre.

El centrocampista de 27 años cambió de rumbo en esta temporada para vestir la camiseta de Monaco y esto le garantiza mayor continuidad en cancha para llegar con fogueo a la cita en Qatar.

En la ruta clasificatoria al Mundial, el nacido en Osaka convirtió 10 goles en 15 juegos disputados. Con la camiseta del primer equipo de su país contabiliza 17 tantos, que lo colocan como el noveno más goleador en la historia de Japón. Será su primera participación en una Copa del Mundo.

QUIÉN ES EL ENTRENADOR

Hajime Moriyasu comenzó a dirigir desde 2012 y su carrera a nivel clubes estuvo solamente involucrada a Sanfrecce Hiroshima. Con dicho equipo consiguió tres títulos de la liga japonesa y otros tantos de la Supercopa del país.

En 2017 culminó su ciclo de un lustro en esa institución para desembarcar en la Asociación Japonesa de Fútbol. Se hizo cargo del conjunto Sub 23 y lo guió en 18 juegos, con saldo de 10 triunfos, 2 empates y 6 derrotas.

En el medio se ganó la confianza del primer equipo y, a partir de 2018, condujo a los Samurai azules con positivas cifras finales: 57 encuentros jugados, con 39 éxitos, 8 igualdades y 10 caídas. En su pasado como futbolista formó parte del seleccionado de Japón entre 1992 y 1996 aunque no pudo estar en una Copa del Mundo.

PLANTEL COMPLETO

🔷#SAMURAIBLUE 🔷

✍️背番号発表✍️

🏆国際親善試合(11/17)

🏆FIFA #ワールドカップ カタール2022#サッカー日本代表 の最新情報はこちら

🔗https://t.co/2RrrwhkVsU #つな超え #新しい景色を2022 #jfa #daihyo pic.twitter.com/aet8yOsLup

— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) November 3, 2022

POSIBLE XI TITULAR

El probable XI inicial: Eiji Kawashima; Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Ko Itakura, Yuto Nagatomo; Wataru Endo, Ao Tanaka, Hidemasa Morita; Takefusa Kubo, Takuma Asano, Takumi Minamino.

FECHAS Y RIVALES EN QATAR

GRUPO E

23 de noviembre: vs. Alemania

27 de noviembre: vs. Costa Rica

1 de diciembre: vs. España

SU HISTORIA EN LOS MUNDIALES

Año Anfitrión Puesto de Japón Ronda alcanzada 1930 Uruguay – No participó 1934 Italia – No participó 1938 Francia – Se retiró 1950 Brasil – No admitida 1954 Suiza – No clasificó 1958 Suecia – No participó 1962 Chile – No clasificó 1966 Inglaterra – No participó 1970 México – No clasificó 1974 Alemania Federal – No clasificó 1978 Argentina – No clasificó 1982 España – No clasificó 1986 México – No clasificó 1990 Italia – No clasificó 1994 Estados Unidos – No clasificó 1998 Francia 31 Fase de grupos 2002 Corea del Sur – Japón 9 Octavos de final 2006 Alemania 28 Fase de grupos 2010 Sudáfrica 9 Octavos de final 2014 Brasil 29 Fase de grupos 2018 Rusia 15 Octavos de final

