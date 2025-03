El exárbitro chileno y nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, Enrique Osses, admitió en su conferencia de prensa de presentación que cometió un error al no sancionar un penal a favor de La Sele en el Mundial de 2014.

Durante el partido entre Italia y Costa Rica, el defensor italiano Giorgio Chiellini derribó en el área a Joel Campbell, pero Osses no señaló la infracción.

Casi 11 años después, el chileno reflexionó sobre aquella decisión y expresó:

“Fue una situación difícil, qué más hubiese querido que existiera la tecnología VAR. No tengo ningún problema en reconocerlo, la conversé con Joel. Cometí un error, penal que por las cámaras de televisión se ve claro, pero desde mi posición no tenía el mejor ángulo para definir que el defensor le cometió zancadilla a Joel. No hay ningún problema en reconocerlo.”