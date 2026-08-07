Multitudinaria concentración por la democracia y respaldo al Poder Judicial

Una multitudinaria concentración se tomó las calles de San José para respaldar al Poder Judicial y defender la democracia, en un plantón que reunió a autoridades judiciales, expresidentes, diputados y miles de ciudadanos.

Los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís fueron algunos de los oradores que alzaron la voz, con Solís calificando como “inadmisibles” los ataques del Ejecutivo contra la institucionalidad judicial, mientras Rodríguez enfatizó la importancia de la separación de poderes.

La actividad, que comenzó a media tarde de este jueves, se extendió hasta la noche y coincidió con las declaraciones de la presidenta Laura Fernández y el ministro Chávez sobre el tema.