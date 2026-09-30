Reconocida cadena de gimnasios responde tras muerte de hombre dentro de sus instalaciones

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La reconocida cadena de gimnasios MultiSpaCR se pronunció luego de que un hombre de 44 años falleciera este martes dentro de su sede en Turrialba.

Según explicó la empresa a Repretel.com, el cliente presentó una emergencia médica mientras se encontraba dentro de las instalaciones.

Ante la situación, funcionarios del gimnasio iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

“Lamentablemente ayer un cliente falleció en nuestra sede de Turrialba tras presentar una emergencia médica”, indicó la compañía.

Además, MultiSpaCR señaló que el personal brindó atención al hombre mientras llegaban los servicios de emergencia.

Cortesía SAMET-EMERGENCIAS

Equipos de emergencia realizaron maniobras de RCP

La alerta ingresó aproximadamente a las 9 p. m. Una unidad de SAMET Emergencias se trasladó hasta el gimnasio y encontró al hombre en paro cardiorrespiratorio.

Los equipos de emergencia, con apoyo de funcionarios de la Cruz Roja, realizaron maniobras de RCP durante aproximadamente 30 minutos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre no presentó signos de vida y los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Cortesía SAMET-EMERGENCIAS

Empresa evita divulgar información personal

MultiSpaCR expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que acompaña a la familia y a sus colaboradores.

La empresa también indicó que, por respeto a la familia, no divulgará datos personales ni información médica.

La causa del fallecimiento deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

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