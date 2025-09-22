Cruz Roja atiende en este momento un violento accidente en las Juntas de Abangares, Ruta 1.

Reporte

"Al lugar movilizamos 9 unidades de emergencia que reportan un total de 35 personas valoradas, reportando una persona sin signos vitales".

Aparentemente, la persona que pierde la vida es el conductor de la ambulancia privada. La unidad privada tuvo importantes daños materiales.

Pasajeros de un bus

Un bus estuvo implicado en el accidente. Los ocupantes resultaron ilesos, aunque presentan crisis nerviosa.

Traslados

Se trasladan a un centro médico dos personas en condición crítica, una mujer adulta y un menor de edad.

*Noticia en desarrollo.