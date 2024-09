Durante el primer semestre del 2024, la Policía de Tránsito impuso más de 180 mil multas. Al tener la multa, el usuario puede impugnarla o pagarla. De optar por la primera opción, significa que el conductor considera que no existe razón del por qué le impusieron la multa o que el oficial no actuó correctamente, sin embargo, muchos usuarios optan por esta opción solo para no pagar la multa. De enero a julio del 2024, se registran 15.109 boletas impugnadas de las cuales solo 419 se resolvieron.