El atacante de Bayern Munich se refirió a lo extraño que será enfrentarse a su ex compañero en el duelo ante Barcelona.

Entre otros tópicos, Thomas Müller se refirió a lo extraño que será enfrentar el martes a Robert Lewandowski , su ex compañero en Bayern Münich , en el duelo ante Barcelona por la segunda fecha de la UEFA Champions League .

«Mané me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón accidentalmente a Lewandowski. Tenemos que jugar nuestro partido mañana y no centrarnos demasiado en Lewy», señaló el experimentado acatante de 32 años.

«Nuestra conexión en el campo se desarrolló a lo largo de los años. Pero ahora tenemos muchos jugadores flexibles en la delantera y no tenemos ese hombre fijo. Los rivales no saben quién es el punta fijo, pero tenemos que hacer que funcione», continuó en conferencia de prensa.

Además, consultado lo que intentarán realizar para vencer al Blaugrana, el nacido en Weilheim in Oberbayern respondió: «Queremos ganar en los duelos y queremos estar activos cuando perdamos el balón. El partido estará abierto».

«En la Bundesliga jugamos recientemente contra oponentes que defendieron bien. Creo que mañana será un partido que a los aficionados neutrales les gustará (…) Cuando los mejores equipos europeos se encuentran, todos están muy motivados», agregó.

Y completó: «Por supuesto, somos conscientes de que Barcelona tuvo un gran comienzo de temporada. Ya marcaron muchos goles. Me gustan. Vamos a empujar nuestros límites para ganar el partido».

Foto: Getty Images