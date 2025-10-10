En la ciudad de Puntarenas, un grupo de mujeres decidió sembrar más que fertilizante: sembraron independencia, comunidad y orgullo.

Ellas son Coopefray, una cooperativa fundada en 2019 por 26 mujeres y un único hombre, dedicada a producir abono orgánico con ingredientes naturales como semolina y melaza.

Desde el proceso de fermentación hasta la venta directa en camión por diferentes regiones del país, cada paso lo dan con sus propias manos, y al volante va Anita, quien desde los 15 años domina la carretera y hoy lleva el sustento de muchas a bordo.