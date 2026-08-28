Mujer y menor caen a un río en motocicleta

Una mujer adulta y un menor resultaron afectados la mañana de este viernes luego de que la motocicleta en la que viajaban volcara y ambos cayeran a un río, en el sector de La Guácima.
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El accidente ocurrió específicamente en el sector de La Pradera, en la Urbanización San Bellavista, aproximadamente 300 metros al sur de la entrada.
La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y desplazó recursos de rescate y soporte hasta el sitio.
Al llegar, los socorristas encontraron a la mujer y al menor en la vía pública. Ambos estaban ambulatorios y fueron valorados en condición estable.
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