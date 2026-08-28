Mujer y menor caen a un río en motocicleta

Una mujer adulta y un menor resultaron afectados la mañana de este viernes luego de que la motocicleta en la que viajaban volcara y ambos cayeran a un río, en el sector de La Guácima.

Le puede interesar: Revelan identidad de mujer que se lanzó de un camión tras derrape y murió



Incidente ocurrió cerca de las 11:33 a. m.

El accidente ocurrió específicamente en el sector de La Pradera, en la Urbanización San Bellavista, aproximadamente 300 metros al sur de la entrada.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y desplazó recursos de rescate y soporte hasta el sitio.

Ambos estaban estables tras caer a río

Al llegar, los socorristas encontraron a la mujer y al menor en la vía pública. Ambos estaban ambulatorios y fueron valorados en condición estable.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.