Mujer transforma escamas de pescado en hermosa joyería

En la intimidad de su cuarto, Ana Cintia ha encontrado en las escamas de pescado la materia prima para crear piezas de bisutería que cualquier mujer desearía lucir con elegancia y distinción.

La creatividad de esta emprendedora ha logrado transformar un desecho común en joyas únicas, elaboradas con amor y dedicación, que desafían los prejuicios sobre lo que puede considerarse valioso o bello.

Cada pieza que sale de sus manos refleja el sueño que ha puesto en este oficio, demostrando que con ingenio y pasión se puede dar una nueva vida a materiales que pasan desapercibidos.