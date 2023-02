Julia Faustyna, mujer que radica en Alemania, se ha vuelto viral luego de señalar a través de las redes sociales que cree ser Madeleine McCann, niña que desapareció en medio de unas vacaciones familiares en Portugal en 2003 y cuyo paradero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.

Por ello, la joven ha mostrado fotografías, ciertas similitudes físicas entre ella y Madeleine, por lo que pide que se le practique pruebas de ADN para conocer su verdadera identidad. “Necesito que la policía me haga una prueba y la compare con el de Madeleine. Necesito hablar con Kate y Gerry Mccann (los padres de la pequeña)”, ha señalado en más de una publicación.

De acuerdo a la cuenta generada por la joven en Instagram, ha indicado que sufre de amnesia postraumática, debido a que fue víctima de un pedófilo alemán. “No recuerdo mucho de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte. Es sobre unas vacaciones en un lugar muy caluroso. Había una playa y edificios con departamentos blancos o de colores muy claros”, indica Faustyna.

Entre otras pruebas, la mujer indica que tiene una peca en las piernas y un punto en el ojo en los mismos sitios que Madeleine. Asimismo, declaró que cuando pidió una copia de su certificado de nacimiento, las autoridades solo le entregaron información vía telefónica y que el hombre que abusó de ella se apellidaba Ney, igual que uno de los sospechosos en la desaparición de McCann, Martin Ney.

Julia sigue compartiendo más similitudes en su cuenta, las cuales son enviadas por personas que se han interesado en su caso. “Es real, estoy muy estresada, pero gracias por su ayuda y su apoyo. Espero que alguien me hable y me ayude, incluso si no soy Madeleine, creo que la policía debería averiguar esto, no puedo estar 100% segura sin una prueba de ADN“, escribió en un post.

De acuerdo a medio web Metro, los detectives no han tomado en cuenta las declaraciones de la joven, ya que los fiscales piensan que Madeleine McCann fue asesinada en Portugal posterior a su desaparición.

¿Qué le pasó a Madeleine McCann?

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo del 2007, mientras vacacionaba con su familia, de origen inglés, en Praia da Luz, Portugal. Sobre la menor se perdió todo rastro cuando dormía en una habitación del hotel con sus dos hermanos, mientras sus padres cenaban con amigos en un restaurante cercano.

Al principal sospechoso del caso, Christian Brueckner, se le imputaron cinco delitos sexuales en el año 2022. La hipótesis principal es que el hombre mató a Madeleine tras secuestrarla.

¿Quién es Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de MacCann?

Los antecedentes penales de Christian Bruecknercontienen unos 17 delitos. No había cumplido la mayoría de edad cuando fue sentenciado por “abuso de un niño” y “actos sexuales delante de un niño”.

Entre 1995 y 2007, el presunto asesino de Madeleine McCann vivió principalmente en Portugal y financió su vida allí a través de trabajos ocasionales en el sector de la restauración, pero también a través del tráfico de drogas y robos en hoteles y apartamentos de vacaciones.

Cuando desapareció la niña británica del complejo vacacional de Praia da Luz, él vivía a unos 15 kilómetros.

Familia de McCann solicitó test de ADN a joven que asegura ser Madeleine

Kate y Gerry MacCann, padres de la desaparecida Madeleine McCann en Portugal en 2007, aceptaron realizarse un test de ADN con Julia Wandelt, la joven que asegura ser su hija. “La familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso”, según informó una fuente cercana de los McCann a The Mirror.

¿Qué significa amnesia postraumática?

Se conoce como amnesia postraumática (APT) a la alteración de memoria sufrida tras un Traumatismo Craneoencefálico (TCE) que ha supuesto pérdida de conciencia.

¿Quién es Julia Faustyna, quien asegura ser la niña desaparecida en 2007?

Julia Faustyna es una joven polaca de 21 años que reside en Alemania, y que ha afirmado que podría ser Madeleine McCann, que conmocionó al mundo con su desapareció. La mujer dijo que encuentra similitudes en historia que la hace dudar de su identidad y ha pedido ayuda a las autoridades.

“Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Necesito hablar con Kate y Gerry McCann (los padres de la pequeña) ”, dijo en un video publicado.