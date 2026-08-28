Mujer se lanza de camión tras derrape y muere en plena carretera

Una joven murió luego de lanzarse de un camión que derrapó y terminó volcado en una carretera de Bajos del Toro, Sarchí, Alajuela.
Según la información preliminar, el vehículo habría perdido el control debido a las condiciones mojadas de la vía tras las lluvias de las últimas horas.
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El camión, perteneciente a un servicio de Catherine Service, terminó volcado sobre uno de sus costados.
El conductor resultó herido y fue trasladado en condición urgente al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.
La joven viajaba como acompañante y, al parecer, se lanzó del vehículo cuando este comenzó a derrapar. Lamentablemente, murió como consecuencia del accidente. La víctima era vecina de Tibás.
Las autoridades investigan las circunstancias exactas que provocaron el mortal percance.
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