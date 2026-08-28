Mujer se lanza de camión tras derrape y muere en plena carretera

Una joven murió luego de lanzarse de un camión que derrapó y terminó volcado en una carretera de Bajos del Toro, Sarchí, Alajuela.

Según la información preliminar, el vehículo habría perdido el control debido a las condiciones mojadas de la vía tras las lluvias de las últimas horas.

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Conductor de camión se llevó al hospital

El camión, perteneciente a un servicio de Catherine Service, terminó volcado sobre uno de sus costados.

El conductor resultó herido y fue trasladado en condición urgente al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

Mujer era vecina de Tibás

La joven viajaba como acompañante y, al parecer, se lanzó del vehículo cuando este comenzó a derrapar. Lamentablemente, murió como consecuencia del accidente. La víctima era vecina de Tibás.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas que provocaron el mortal percance.

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