Una mujer resultó lesionada al intentar auxiliar a un ciclista de 60 años atropellado en la Ruta 32, cerca de Batán, Limón, donde testigos presenciaron cómo un vehículo impactó al hombre que circulaba en bicicleta.

La Cruz Roja, logró auxiliar a la mujer y trasladarla al Hospital Tony Facio, mientras que las autoridades investigan las circunstancias del doble incidente.

Aunque no se mencionan especialistas en el hecho, la intervención rápida de los servicios de emergencia evitó mayores consecuencias.