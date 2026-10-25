Mujer queda en estado crítico tras aparatoso accidente

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

Una mujer de 63 años quedó en condición crítica tras sufrir un aparatoso accidente de motocicleta este domingo en Laurel de Corredores, Puntarenas.

La emergencia movilizó a la Cruz Roja Costarricense, cuyos socorristas atendieron a la víctima y coordinaron su traslado urgente al Hospital de Ciudad Neily.

Mujer sufrió accidente de motocicleta en Corredores

El accidente ocurrió en el distrito de Laurel, en el cantón de Corredores, donde la mujer necesitó atención de emergencia tras el vuelco de la motocicleta.

La Cruz Roja recibió el reporte y desplazó una unidad básica para atender a la paciente. Al llegar al sitio, los cruzrojistas valoraron su condición y procedieron con el traslado al centro médico.

Trasladan a mujer en condición crítica al hospital

Debido a la gravedad de su estado, los socorristas llevaron a la mujer al Hospital de Ciudad Neily, donde quedó bajo atención médica.

Por el momento, no trascendieron más detalles sobre las circunstancias que provocaron el vuelco ni sobre la evolución de la paciente.

Las autoridades no han brindado información adicional sobre las causas del accidente

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