La madrugada del pasado sábado 11 de marzo, Constanza Parra González quedó atrapada al interior de su vivienda en la comuna San Antonio, en Chile. Según testimonios de Diego Ampuero, enamorado de la joven, ella había estado pidiendo ayuda por más de diez minutos, pero nadie llegó a salvarla.

A las 4.45 a. m., Ampuero recibió una nota de voz de Parra, en la que decía: “Llámame rápido, me voy a morir”. En ese momento, Diego, de 23 años, la llamó para preguntarle qué ocurría.

La víctima le dijo que su casa se estaba quemando y no podía salir. El joven, que en ese momento estaba trabajando, dejó todo, tomó las llaves de su carro y fue rápidamente hacia la casa en llamas.

“Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando, me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas… No pude hacer nada, no llegué a tiempo”, dijo el joven a Clarín.

“Llevábamos tres años viviendo juntos, y ahora pasó esto. No sé cómo seguir. Los bomberos hicieron lo que pudieron, yo tampoco pude salvarla”, declaró Ampuero a medios locales.

Las autoridades se encuentran investigando el origen del accidente. Ampuero manifestó que el siniestro pudo haber sido provocado por personas que quería atentar contra la vida de Parra. Señaló que en diciembre del año pasado habían prendido fuego a la casa de uno de sus familiares.

“En diciembre pasado, le trataron de quemar la casa a un pariente, y esa vez yo tampoco estaba; y, ahora, otra vez pasó esto”, señaló Ampuero. “Lo único que quiero es que esto se aclare. Estamos todos mal”, concluyó.