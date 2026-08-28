Revelan identidad de mujer que se lanzó de un camión tras derrape y murió

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de la mujer que murió luego de lanzarse de un camión que derrapó y volcó en Bajos del Toro, Sarchí, Alajuela.

Se trata de una mujer de apellido Pereira, de 47 años, quien viajaba como acompañante en el vehículo.

Camión derrapó y terminó volcado

El accidente ocurrió cerca de las 6:00 a. m. de este viernes, en una empinada pendiente de la zona.

De manera preliminar, se indicó que las condiciones mojadas de la carretera tras las lluvias habrían provocado que el camión derrapara y posteriormente volcara sobre uno de sus costados.

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La mujer habría intentado salir del vehículo al momento del derrape, pero lamentablemente murió.

Conductor fue trasladado al hospital

El conductor del camión resultó herido y fue trasladado en condición urgente al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer cómo ocurrió el mortal accidente.

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