Una joven vecina de Pérez Zeledón se hizo viral en redes sociales por evitar el robo de su cartera en un local. Ella se defendió con llaves de artes marciales.

La mujer resultó sana y salva, además de que pudo mantener sus pertenencias.

Versión de la joven

Según indica, estaba en el local porque iba a comprar un desayuno.

“Nadie casualmente estaba en el restaurante, solo yo, cuando entonces el muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo, ‘no se la puede llevar’, así que lo agarré, lo tiré al suelo, lo golpeé, le saqué la sangre y todo y llamamos a la policía“, dijo, Sol Vargas, en una entrevista al medio TV Sur.

Agrega que no tiene conocimiento sobre alguna técnica de defensa personal.

Incidencia

Cientos de ticos han enviado sus felicitaciones y mensajes de apoyo, ya que resaltan la valentía de Vargas.

Visión de expertos

Los expertos hacen un llamado a los contras y riesgos que estos enfrentamientos pueden generar, como por ejemplo la portación de un arma blanca o de fuego.