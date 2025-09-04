Una situación particular en Pérez Zeledón se hizo viral debido al actuar de una joven. La mujer frustró un asalto mediante la utilización de llaves de artes marciales contra el supuesto perpetrador, hasta la llegada de autoridades.

Versión de la joven

Según indica, estaba en el local porque iba a comprar un desayuno.

“Nadie casualmente estaba en el restaurante, solo yo, cuando entonces el muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo, ‘no se la puede llevar’, así que lo agarré, lo tiré al suelo, lo golpeé, le saqué la sangre y todo y llamamos a la policía“, dijo, Sol Vargas, en una entrevista al medio TV Sur.

Agrega que no tiene conocimiento sobre alguna técnica de defensa personal.

Dueños del local intervienen

En el video se observa además cómo los propietarios del local se acercan al ver lo que ocurría.

Uno de ellos incluso toma lo que parece ser un arma para evitar que la situación pasara a mayores y proteger a la víctima.

Acciones

Vargas asegura que realizó la denuncia correspondiente, tras la llegada de autoridades.