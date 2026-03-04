Una mujer que al parecer, buscaba un ave que se le había escapado, terminó encontrando un cuerpo dentro de un lote baldío en el sector de San Felipe de Alajuelita.

¿Cómo se dio el hallazgo?

Hallazgo se dio a eso de las 4:52 p.m. del martes.

Luego de entrar a la propiedad con el objetivo de encontrar el ave, la vecina dio con el cadaver y de inmediato avisó a las autoridades.

¿Quién es el fallecido?

Fue identificado como un masculino, de apellido Rojas, de 42 años.

¿En qué estado fue encontrado el cuerpo?

Presentaba varios impactos en diferentes partes, entre ellas espalda, tórax y pierna izquierda.

Agentes judiciales llegaron al sitio, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.