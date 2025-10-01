Ann-Marie O’Gorman, madre de tres hijos de 46 años, falleció tras electrocutarse al utilizar su teléfono móvil conectado a la corriente mientras tomaba un baño en su casa en Santry, Dublín.

El hallazgo del esposo

Según el relato de su pareja, él había salido de la vivienda y poco antes mantuvo una llamada breve con ella. Al regresar, la encontró inconsciente dentro de la bañera, con el teléfono y el cable sumergidos en el agua. Incluso recibió una pequeña descarga eléctrica al intentar retirar el dispositivo.

Resultados de la autopsia

El informe forense reveló quemaduras eléctricas en el pecho, brazo izquierdo y dedos de la víctima, compatibles con electrocución. Asimismo, se descartó la presencia de alcohol o drogas en su organismo.

El peligro de cargar el celular en ambientes húmedos

Expertos señalan que usar un teléfono conectado al cargador en lugares húmedos es extremadamente riesgoso, ya que el agua es un conductor eléctrico. Incluso una corriente reducida puede resultar mortal.