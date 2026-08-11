Paso a paso: así ocurrió el crimen de mujer hallada muerta en un carro

Un día después del hallazgo de una mujer envuelta en sábanas y dentro de un vehículo, nuevos detalles permiten reconstruir parte de la secuencia que ahora investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Noticias Repretel confirmó con familiares y allegados que la víctima es Diana Michelle Muñoz, de 31 años, madre de una niña de 7 años y vecina de La Trinidad de Moravia.

¿Quién es el principal sospechoso?

Por el crimen fue detenido un hombre de apellidos Herrera Zúñiga, de 45 años, quien mantenía una relación sentimental con Diana Michelle desde hacía aproximadamente tres años.

Familiares y allegados describieron esa relación como tormentosa y marcada, aparentemente, por celos, posesividad y episodios de violencia.

¿Dónde habría ocurrido el homicidio?

Según el OIJ, Diana Michelle y el sospechoso se habrían encontrado durante el fin de semana y, después de una diferencia que estaría relacionada con celos, ambos se trasladaron hasta un hotel en el Valle Central.

Las autoridades sospechan que fue dentro de ese establecimiento donde ocurrió el homicidio.

¿Cómo habría sido asesinada?

La investigación preliminar apunta a que la mujer habría sufrido golpes con un objeto contundente en la cabeza y signos de asfixia.

El cuerpo posteriormente fue envuelto en sábanas y colocado en la parte trasera del vehículo que conducía el sospechoso.

¿Por qué llevó el cuerpo hasta Pococí?

Después del crimen, el hombre habría emprendido un largo recorrido desde el Valle Central hacia la zona de Pococí.

El vehículo pasó por el peaje del Zurquí y posteriormente continuó hacia el sector de Roxana, donde, según las autoridades, el sospechoso tendría un terreno.

Los investigadores creen que su intención habría sido trasladar el cuerpo hasta ese sitio para enterrarlo.

Además del cuerpo de la mujer, los agentes encontraron elementos que ahora forman parte de la investigación. Entre ellos estaba una pala, que habría sido utilizada con la intención de sepultar el cuerpo en el terreno ubicado en Pococí.

Le puede interesar: Conductor transportaba cabeza de mujer en bolsa plástica y su cuerpo en una cobija



¿Cómo descubrieron el cuerpo?

El crimen quedó al descubierto cuando las autoridades abordaron el vehículo que conducía Herrera Zúñiga.

Según el OIJ, los oficiales detectaron una conducta sospechosa y, cuando intentaron realizar mayores diligencias, el conductor aceleró y huyó.

Las autoridades iniciaron una persecución que se extendió hasta la zona de Roxana de Pococí, donde el vehículo terminó colisionando con una unidad policial.

Al revisar el carro, los agentes encontraron a la mujer en los asientos traseros, cubierta con sábanas y con una bolsa en la cabeza.

¿Cuándo sospechó la familia que Diana era la víctima?

La familia comenzó a preocuparse cuando Diana Michelle no llegó, como acostumbraba, para recoger a su hija el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Sus familiares intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. La preocupación aumentó cuando trascendió la detención del conductor y posteriormente se conocieron sus apellidos, que fueron relacionados por la familia con la pareja de Diana.

¿Qué había ocurrido en la relación?

El padre de la hija de Diana Michelle contó a Noticias Repretel que ella le había hablado anteriormente de problemas con Herrera Zúñiga.

Según su testimonio, habría existido un episodio relacionado con celos en el que el hombre presuntamente intentó agredirla y habría acudido a la vivienda de la mujer.

El familiar aseguró que le había recomendado en varias ocasiones alejarse de esa relación.

¿Qué investiga ahora el OIJ?

Los agentes judiciales allanaron la vivienda del sospechoso en Moravia y también el hotel donde, según la principal hipótesis, habría ocurrido el homicidio.

El caso es investigado como un posible femicidio, mientras las autoridades buscan esclarecer con precisión qué ocurrió dentro del hotel y cada uno de los movimientos realizados posteriormente para trasladar el cuerpo hasta Pococí.