Un sangriento hecho sacudió la tranquilidad de Barrio El Carmen de Nicoya, luego de que una mujer identificada preliminarmente como Peralta, de 43 años, falleciera tras recibir múltiples heridas con arma blanca dentro de su vivienda.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso se reportó a eso de las 11:40 p.m. de este viernes 29 de agosto, cuando un hombre ingresó a la delegación judicial de la zona solicitando ayuda, ya que en las cercanías de una casa se escuchaban gritos de auxilio.

El testigo acompañó a un agente del OIJ hasta la vivienda donde presuntamente ocurría la emergencia, pero al llegar ya no se escuchaban los llamados de ayuda. Fue entonces cuando ingresaron al inmueble y hallaron a la víctima con heridas en brazos, pecho, cuello y hombros, sin signos de vida.

Minutos después llegaron oficiales de la Fuerza Pública y socorristas de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso.

Durante la atención del caso, otro vecino alertó sobre el posible paradero del sospechoso. La policía lo localizó en una vivienda cercana, identificado como Sánchez, de 49 años, quien presentaba las manos ensangrentadas. Fue detenido a las 12:17 a.m. y trasladado de inmediato al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En la escena también se hallaron indicios balísticos, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer lo sucedido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación del OIJ de Nicoya.