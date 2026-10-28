Mujer muere tras recibir disparo en el pecho

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El cantón de Siquirres vuelve a ser lugar de violencia. En las últimas horas se presentó el homicidio de una mujer, en el sector de El Carmen.

¿Qué pasó?

En el lugar de los hechos, vecinos reportaron escuchar gran cantidad de disparos. Al salir, encuentran a una joven tendida sobre vía pública con impacto de bala en el pecho.

Tras recibir valoración por parte de personeros de la Cruz Roja, se le declara sin signos vitales.

¿Quién es la mujer fallecida?

Se le identificó de manera preliminar como Keysha González Ramírez. Sería una víctima colateral de un tiroteo que ocurrió en la zona.

A la fecha, ya son 686 los homicidios que se registran en el país este 2026. 178 se presentaron en la provincia de Limón.

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