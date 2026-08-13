Mujer muere prensada dentro de un ascensor

Una mujer adulta murió este jueves luego de quedar prensada por un ascensor frente al Palacio de los Deportes, en Heredia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:28 p. m., cuando cuerpos de emergencia recibieron el reporte de una mujer que había quedado atrapada por un ascensor y permanecía inconsciente.

Mujer quedó prensada por un ascensor

De acuerdo con la información preliminar, la emergencia se registró frente al Palacio de los Deportes, en Heredia.

Jeremy Poveda

Vocero de la Cruz Roja Costarricense nos detalla

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de rescate y soporte básico para atender a la mujer.

Los socorristas llegaron al sitio y encontraron a la femenina prensada por el ascensor.

Cruz Roja confirmó que la mujer no tenía signos vitales

Una actualización del incidente confirmó que la mujer se encontraba prensada y no presentaba signos vitales.

Los equipos de emergencia realizaron la valoración correspondiente en el lugar; sin embargo, confirmaron el fallecimiento de la adulta.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y cómo la mujer terminó atrapada dentro del mecanismo.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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