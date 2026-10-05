Mujer rusa muere por infección desconocida y decenas quedan en cuarentena

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas murió en la región rusa de Irkutsk después de sufrir una neumonía cuyo origen todavía no ha sido determinado.

La mujer, de 28 años, laboraba como técnica en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia de Irkutsk.

El centro estudia enfermedades de alto riesgo, incluida la peste.

Las autoridades rusas aseguraron que las primeras pruebas no encontraron microorganismos relacionados con las funciones que desempeñaba la investigadora.

Decenas de personas permanecen bajo observación

Tras el fallecimiento, las autoridades implementaron medidas para evitar una posible propagación de la infección.

El área donde permaneció hospitalizada la mujer quedó en cuarentena. Además, varios servicios médicos restringieron el ingreso y salida de pacientes.

Reportes de medios locales señalan que cerca de 200 personas permanecen bajo observación.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esa cifra.

Autoridades descartan confirmar un brote de peste

La posible relación con la peste generó preocupación debido al lugar donde trabajaba la mujer.

Sin embargo, Rusia no ha confirmado un brote de esta enfermedad.

El Kremlin pidió a la población confiar únicamente en los comunicados oficiales mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó la infección.

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