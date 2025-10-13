Una mujer de 42 años murió en un incendio que autoridades presumen fue provocado, luego de que testigos revelaran que la víctima había acudido a la vivienda de familiares horas antes solicitando ayuda.

Tanto Bomberos como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en el lugar para determinar las causas exactas del fuego que consumió la propiedad.

El siniestro fue reportado aproximadamente a las 3:00 a.m. por vecinos que alertaron sobre las llamas, lo que permitió la llegada de los equipos de emergencia que desafortunadamente no pudieron rescatar a la mujer.