Mujer muere tras fatal choque

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Una mujer adulta falleció la tarde de este martes tras un accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Pocosol, en San Carlos de Alajuela.

En el hecho se vieron involucrados un camión, un vehículo liviano y un cuadraciclo, según la información suministrada por las autoridades.

Accidente ocurrió en Santa Rosa de Pocosol

El incidente se registró esta tarde. De acuerdo con la información preliminar, la mujer viajaba en un cuadraciclo cuando, por razones que las autoridades investigan, habría perdido el control del vehículo y colisionado contra un camión.

La emergencia movilizó a dos unidades básicas de atención. Al llegar al sitio, los socorristas atendieron a la mujer adulta; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades investigan las causas del accidente

Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, trasladarán los restos a la Morgue Judicial para efectuar la autopsia correspondiente y determinar la identidad de la fallecida.

Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió la colisión y las condiciones en las que se produjo el fatal desenlace.

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