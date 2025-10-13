Una mujer de 42 años, que residía sola, pereció tras quedar atrapada en el incendio de su vivienda en Esparza, Puntarenas. Horas antes del fatal desenlace, la mujer había llegado buscando ayuda a casa de su hermana, pero no encontró a nadie.

Aunque la familia no mantenía una relación estrecha con la víctima, sospechan que el fuego que acabó con su vida pudo ser intencionado.

El cuerpo fue localizado en el interior de la vivienda, la cual resultó consumida casi en su totalidad por las llamas. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron constatar el fallecimiento.