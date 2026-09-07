Mujer muere tras fatal accidente de tránsito

Una mujer adulta murió la tarde de este lunes 7 de setiembre luego de una colisión entre una motocicleta y un autobús en el sector de La Garita, en Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense informó sobre la emergencia y desplazó una unidad de soporte avanzado para atender el accidente de tránsito.

Colisión ocurrió en La Garita de Alajuela

De acuerdo con la información preliminar de los cuerpos de emergencia, el accidente involucró una motocicleta y un autobús.

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron a una mujer adulta que presentaba múltiples lesiones producto del accidente.

Sin embargo, la víctima ya no presentaba signos de vida, por lo que los equipos de emergencia confirmaron la gravedad de la situación.

Cruz Roja atendió la emergencia

La atención estuvo a cargo de una unidad de soporte avanzado, recurso que se desplazó hasta el sector de La Garita para atender a la persona afectada.

Hasta el momento, la información suministrada por la Cruz Roja corresponde a una atención preliminar y no detalla las circunstancias que provocaron la colisión.

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