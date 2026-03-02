Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una mujer fue captada mientras intentaba llevarse botellas de licor en un supermercado. Sorprendió que trató de esconder los productos en su ropa interior.

¿Dónde ocurrió el robo de botellas del licor?

En un supermercado ubicado en la zona de Heredia. Justamente el robo se dio en el sección de bebidas alcohólicas.

Un video compartido por la administración del local mostró cómo la fémina llega al sitio, mira hacia los lados para no tener a alguna persona cerca y procede a meter al menos tres botellas en sus calzones.

Acciones que tomó la administración del local

Gravin Jiménez, dueño del local, afirmó que descrubrieron a la mujer cuando realizaba el intento.

“Ella se nota en los videos, los oficiales de seguridad de nosotros son personas altamente entrenadas, detectan el hurto y lo aplican”.

Según Jiménez, el día después del robo, otra señora, que venía con las mismas intenciones, sí logró su cometido.