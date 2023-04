Kenya Smith, una mujer de 27 años, en Estados Unidos, llegó a tener un quiste ovárico de 9 kilos, ahora busca prevenir y salvar vidas.

El quiste la hacía lucir como si estuviera embarazada a pesar de haber dado a luz varios meses antes.

Incluso, este gran bulto que creció dentro de ella le imposibilitó respirar bien, detallaron medios internacionales.

La madre de tres niños le contó al medio Southwest News Service que sus problemas comenzaron después del nacimiento de su último hijo, en marzo de 2022, cuando notó que su barriga no se reducía a pesar de que se ejercitaba.

A esto se sumó que tenía problemas para dormir, comer y usar el baño.

Kenya pasó meses en búsqueda de un diagnóstico, sin obtener respuestas claras por parte de los especialistas.

No fue hasta que un día, navegando en sus redes, encontró la historia de una mujer con fibromas, cuyos síntomas se asemejan bastante a los de ella.

De inmediato, se le programó una tomografía y ecografía en las que descubrieron un enorme quiste que crecía en su ovario derecho.

Tras este diagnóstico, la mujer fue operada a principios de noviembre de 2022 y se le retiró un quiste que pesaba nueve kilogramos y medía 30 centímetros de diámetro.

“Fue una cirugía que me salvó la vida. Si no lo hubiera tratado, podría haber seguido creciendo y aplastado mis pulmones, por lo que me habría asfixiado”, narró Smith, quien espera alertar a otras mujeres sobre este problema.