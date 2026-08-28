Mujer lucha por su vida tras ser atacada a balazos

Una mujer adulta fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Batán luego de resultar herida por arma de fuego.

Ataque ocurrió en Limón

El hecho se reportó este jueves a las 6:47 p. m. en Batán, Matina, Limón, según información de la Cruz Roja Costarricense.

Los paramédicos atendieron a la mujer, quien presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

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Traslado en condición crítica

La víctima fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Batán para recibir atención médica.

Al lugar acudió una unidad básica de la Cruz Roja. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre el responsable.