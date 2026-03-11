Mujer lidera la Banda Comunal de Orotina e inspira a su comunidad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una vez más, las cadenas de supermercados Palí y Maxi Palí destacan a mujeres ejemplares en Costa Rica durante el Mes de la Mujer, reconociendo historias de esfuerzo, talento y liderazgo.

En esta ocasión, el reconocimiento es para María Paula Madrigal Abarca, una joven directora que se ha convertido en referente dentro del ámbito musical en el cantón de Orotina.

Madrigal, de 26 años, dirige actualmente la Banda Comunal de Orotina, agrupación de la cual forma parte desde muy joven. Su historia está profundamente ligada a la música y a esta banda, ya que asumió la dirección tras continuar el legado de su padre.

A pesar de su corta edad, María Paula ha demostrado liderazgo, preparación y disciplina, cualidades que le han permitido dirigir agrupaciones musicales y consolidarse como una figura importante dentro del movimiento de bandas comunales.

Su trayectoria también representa un mensaje claro: el talento femenino en las bandas no es una excepción, sino una muestra del potencial y la capacidad de las mujeres en espacios donde tradicionalmente han predominado los hombres.

Con historias como la de María Paula Madrigal, Palí y Maxi Palí continúan visibilizando a mujeres que inspiran y abren camino para nuevas generaciones en diferentes ámbitos del país.