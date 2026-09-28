La hipótesis que se maneja sobre la mujer asfixiada por su pareja

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El OIJ investiga las posibles causas detrás de la muerte de Jessica de los Ángeles Núñez Chavarría, de 34 años, quien habría sido asfixiada por su expareja dentro de una vivienda en Miramar de Montes de Oro, Puntarenas.

Según la información preliminar, el sospechoso, un hombre de 31 años identificado como Kevin, presuntamente le provocó la muerte y posteriormente se quitó la vida.

¿Qué habría provocado el crimen?

Familiares de la víctima revelaron a Noticias Repretel que la pareja mantuvo una relación de aproximadamente dos años, durante la cual habrían existido comportamientos de celos y posibles agresiones verbales que terminaron provocando su separación.

Pese a que ya no vivían juntos, Jessica visitaba ocasionalmente al hombre durante los fines de semana en la vivienda que alquilaba en la urbanización Mar Azul.

El OIJ investiga si un episodio de celos habría desencadenado el ataque ocurrido dentro de una de las habitaciones de la casa.

Familiares encontraron los cuerpos

Los cuerpos los descubrieron los familiares del sospechoso, quienes llegaron a la vivienda y encontraron al hombre sin vida en la sala y a Jessica en una habitación.

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Vecinos aseguraron que no escucharon discusiones, gritos ni solicitudes de auxilio que los alertaran sobre lo ocurrido.

OIJ espera resultados de la autopsia

Las autoridades encontraron lesiones visibles en el cuello de la mujer, por lo que esperan los resultados de la autopsia para determinar científicamente la causa de muerte.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) lamentó lo sucedido e hizo un llamado a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, amenazas o control por parte de sus parejas o exparejas para que busquen ayuda a través de la línea 1125.

El OIJ continúa investigando las circunstancias del caso, que apunta a un posible nuevo femicidio en el país.