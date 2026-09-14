Mujer intentó ingresar rollos de papel higiénico con droga a cárcel

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Policía Penitenciaria detectó ocho rollos de papel higiénico impregnados de cocaína en la Reforma, cuando una mujer de apellido Hidalgo, de 42 años, se presentó al centro penitenciario para entregar una encomienda.

Durante la revisión, los oficiales observaron que los rollos presentaban características inusuales, por lo que procedieron a realizar una prueba que dio resultado positivo para cocaína, según el reporte policial.

La mujer fue detenida y trasladada a la Fiscalía de Alajuela, mientras las autoridades penitenciarias mantienen abierta la investigación para determinar el origen y destino de la droga incautada.