Mujer indígena era explotada verbal y laboralmente

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Mediante engaños a una mujer indígena, de la etnia Bribrí la trasladaron hasta San Joaquín de Flores, Heredia, donde la explotaron laboral y vermalmente, entre otros.

Investigación sobre los abusos que sufrió la mujer indígena

Según la investigación, a la víctima la obligaban a trabajar jornadas extenuantes, sin pago, con prohibición de comunicarse con su familia y amigos, y, además, le cobraban la alimentación a la que tenía derecho.

Tras conocer el caso, se inició el proceso que culminó con la detención de los sospechosos, un costarricense de apellidos Segura Pérez, y una mujer hondureña de apellidos López Pacheco, quienes quedaron a la orden del Ministerio Público.

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