Mujer indígena era explotada verbal y laboralmente

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Mediante engaños a una mujer indígena, de la etnia Bribrí la trasladaron hasta San Joaquín de Flores, Heredia, donde la explotaron laboral y vermalmente, entre otros.
Según la investigación, a la víctima la obligaban a trabajar jornadas extenuantes, sin pago, con prohibición de comunicarse con su familia y amigos, y, además, le cobraban la alimentación a la que tenía derecho.
Tras conocer el caso, se inició el proceso que culminó con la detención de los sospechosos, un costarricense de apellidos Segura Pérez, y una mujer hondureña de apellidos López Pacheco, quienes quedaron a la orden del Ministerio Público.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.