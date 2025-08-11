Autoridades investigan el asesinato de Mónica Solano Chaves, una mujer de 31 años que fue asesinada la noche del sábado en Oreamuno de Cartago.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima mortal presentaba una herida por arma blanca el adobmen.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:00 p.m., cuando aparentemente ella habría salido al parque que está frente a su casa a fumar un cigarro, cuando al parecer un sujeto la agredió.

Vecinos de la comunidad afirman haber escuchado gritos por parte de Chaves, con el objetivo de frenar la agresiones que le habría propinado un sujeto.