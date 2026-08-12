Toman medidas contra hombre que transportaba mujer muerta dentro de un carro

El sospechoso del femicidio de Diana Muñoz deberá cumplir seis meses de prisión preventiva, luego de que un tribunal ordenara esta medida cautelar a solicitud de la Fiscalía de Género.

El sujeto, de apellidos Herrera Zúñiga, fue detenido el domingo por la noche en Pococí, Limón.

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¿Cómo descubrieron el cuerpo de Diana Muñoz?

Oficiales de la Fuerza Pública atendieron el caso luego de interceptar un vehículo que circulaba a alta velocidad.

Al revisar el automóvil, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Muñoz, de 31 años.

¿Por qué detuvieron a Herrera?

Herrera Zúñiga era quien conducía el vehículo en el que fue localizado el cuerpo, por lo que lo detuvieron y ahora figura como sospechoso del femicidio.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

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