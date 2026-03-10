Mujer falleció tras colisionar su motocicleta con una vagoneta

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una mujer identificada como Daniela Acuña Arguedas falleció luego de colisionar la motocicleta que conducía con una vagoneta en Guácima Arriba, Alajuela.

Se presume que, por causas que no están claras, la mujer invadió el carril para ingresar a una propiedad, lo que habría desencadenado el accidente. La emergencia fue atendida por personal de la Cruz Roja; sin embargo, al ser examinada, fue declarada sin vida por los socorristas.

“La Cruz Roja fue alertada sobre un incidente en el sector de Guácima Arriba. Al lugar se desplazó personal de la institución, donde se valoró a una paciente víctima de la colisión que presentaba ausencia de signos vitales al abordaje. También se atendió al conductor de la vagoneta, quien se encontraba afectado emocionalmente”, declaró Román Castro, del comité de la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela.