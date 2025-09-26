La tarde y noche de este jueves 25 de setiembre, fuertes aguaceros volvieron a causar estragos en la zona de Occidente, especialmente en Grecia de Alajuela, donde varias familias resultaron gravemente afectadas.

Una de las vecinas, entre lágrimas, contó en video que su vivienda quedó completamente sin techo luego de que los vientos y la intensa lluvia lo arrancaran en cuestión de minutos.

“Toda el agua se metió, no sé qué voy a hacer, no sé donde voy a dormir”, relató la mujer visiblemente afectada.

Varias casas bajo el agua

Los sistemas de alcantarillado colapsaron en distintas comunidades de Grecia, provocando que varias casas quedaran inundadas hasta la cintura. Los vecinos intentaron salvar sus pertenencias colocando muebles y electrodomésticos en sitios altos, pero muchos lo perdieron todo.

Occidente, la zona más afectada

De acuerdo con los reportes de emergencia, la región de Occidente ha sido la más golpeada por las lluvias en los últimos días, con incidentes en cantones como Sarchí, Naranjo y Atenas, además de Grecia.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hace un llamado a la población a mantenerse alerta, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones y deslizamientos.