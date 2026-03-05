Una mujer adulta resultó gravemente herida tras recibir varios disparos la noche de este miércoles en el sector de Ipís de Goicoechea, en San José.

El incidente se reportó a las 9:21 p. m., cuando alertaron a los cuerpos de emergencia sobre una persona herida por arma de fuego en la zona.

Tres impactos de bala

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer presentaba tres impactos de bala en la región pélvica y en las extremidades, por lo que se atendió en el sitio por personal de una unidad avanzada.

Traslado en condición crítica

Tras la valoración inicial, la paciente se trasladó en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde quedó en manos del personal médico.

De momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles sospechosos, por lo que el caso deberá ser investigado por las autoridades correspondientes.