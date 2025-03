Un hecho particular se presentó en el sector de Bella Vista de Golfito. Una mujer que atendía un local logró que un presunto delincuente no le robara, sin tener algún elemento de defensa para detenerlo.

Lo que inicialmente se pensaba que era un cliente del negocio, resultó ser un ladrón. El sospechoso sacó un arma blanca y amenazó a la dependiente, quien le indicó que no tenía dinero, porque la pulpería acababa de abrir.

La mujer trató de calmar al hombre, convencerlo de no cometer una agresión y que no realizara el robo en un lugar donde no había capital económico.

Según indican autoridades judiciales, el hampa fija su vista en este tipo de negocios. En este año, ya se han registrado 25 asaltos en edificaciones; en 2024 se contabilizaron 138.