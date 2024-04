La mujer encontrada fallecida en un pozo en Batán de Limón la mañana de este lunes 22 de abril tendría heridas provocadas, ya que no coinciden con las heridas causadas por una caída.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer presentaba heridas en su rostro y en la parte de atrás de la cabeza.

De acuerdo al OIJ, estas heridas no parecen coincidir con las provocadas tras una caída a un hueco (pozo en este caso).

Como parte de la investigación, las autoridades detuvieron a su pareja sentimental: un hombre de apellido Espinoza.

Él, es quien dio alerta sobre el hallazgo del cuerpo de su pareja en el pozo, luego de que la buscara por la mañana y no la encontrara.

“Cuando me despierto, digo: ‘qué raro, mi mamita no está aquí’, busco y no está la bicicleta. Fui a buscarla y cuando regreso, miro al pozo veo la cartera que ella andaba” dijo su pareja, quien realizó el hallazgo.

Según el relato de este hombre, él intentó agarrar la mano de la mujer para intentar sacarla, pero no pudo y por eso dio aviso a las autoridades.

Tras la valoración de los golpes, las autoridades escucharon los testimonios y entrevistas de personas cercanas, así como el levantamiento del cuerpo.

Esto hizo que el Ministerio Público ordenara la captura de Espinoza, quien ahora deberá ir a indagatoria a la Fiscalía de Limón.

La mujer, identificada con el apellido Mora y de 57 años de edad, vivía en Batán de Limón y era de nacionalidad nicaragüense.