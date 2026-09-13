Hallan cuerpo de mujer desaparecida en una poza

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

El cuerpo de una mujer adulta fue localizado dentro de una poza luego de que una cabeza de agua arrastrara a varias personas en el sector de Liberia, Guanacaste.

Cinco personas lograron salir

Cruzrojistas que se desplazaron hasta la zona confirmaron posteriormente que seis personas fueron afectadas.

De ellas, cinco lograron salir por sus propios medios y se encuentran en una zona segura.

Sin embargo, una mujer adulta permanecía desaparecida.

Equipos mantuvieron la búsqueda

Ante la desaparición, los equipos de rescate de la Cruz Roja desplegaron un operativo para localizar a la mujer.

En la atención participaron tres unidades de Soporte Básico y un vehículo operativo, mientras se coordinaba el envío de más recursos.

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Localizan cuerpo en una poza

Durante las labores de búsqueda, los cruzrojistas localizaron el cuerpo de la mujer adulta dentro de una poza la mañana de este domingo.

Los equipos de emergencia preparan el equipo especializado para realizar la extracción del cuerpo y trasladarlo hasta una zona segura.