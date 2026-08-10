El fuerte indicio que permitió descubrir mujer muerta envuelta en cobija dentro de un carro

El fuerte olor a licor que desprendía un hombre llamó la atención de oficiales de la Fuerza Pública, quienes decidieron revisar con mayor detenimiento su vehículo. En la parte trasera encontraron una cobija que cubría el cuerpo sin vida de una mujer y, a su lado, una pala.

Hombre huyó tras ser cuestionado

Los oficiales realizaban labores de patrullaje cuando observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía, con el motor encendido y las luces apagadas. Al solicitarle los documentos al conductor, los policías notaron los objetos en la parte trasera y le preguntaron qué transportaba.

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El hombre indicó que se trataba de sábanas, pero cuando los oficiales intentaron realizar una revisión, aceleró el vehículo y escapó. La persecución se extendió por aproximadamente 30 kilómetros, hasta que el sospechoso chocó contra una patrulla y fue detenido.

Cuerpo de mujer estaba cubierto con sábanas

Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron en la parte trasera el cuerpo de una mujer parcialmente cubierto con sábanas. Además, presentaba golpes en la cabeza y, aparentemente, signos de asfixia, pues tenía una bolsa plástica en la cabeza.

El sospechoso, de apellido Herrera y de 45 años, permanece detenido. La víctima aún no ha sido identificada y su cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

El caso permanece bajo investigación del OIJ para determinar las circunstancias de la muerte y la posible relación del detenido con el homicidio.